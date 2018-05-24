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此内容发布于2018年5月24日 下午11:50 最后更新 - 2018年5月24日 -23:50

（法新社巴黎24日电） 社群网站脸书（Facebook）执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，欧洲监管机构要求的隐私新规则将扩及全球脸书用户，因为「大家都在乎隐私」。

欧洲保护隐私新规明天上路，祖克柏在巴黎「科技万岁」（VivaTech）贸易展中表示，欧洲历史让民众对数据搜集格外谨慎。

「欧洲对于历史有特殊的观点。如果你是德国公民，在这里长大，你会担心前东德秘密警察史塔西（Stasi）。」

祖克柏表示，但「每个人都在乎隐私。不只是这里，全世界都是」。他证实，他将把欧洲联盟（EU）「欧盟通用资料保护规则」（GDPR）扩及全球20亿脸书用户。「欧盟通用资料保护规则」也包含是否同意启用脸部辨识技术。

过去几周，脸书持续询问欧洲地区用户，是否同意成为广告商锁定目标，以及是否允许脸书在他们的照片和影片上使用脸部辨识技术。

现在这些问题将扩及全球用户。

脸书隐私长艾根（Erin Egan）透过声明表示：「从本周开始，我们将要求每位脸书用户检视隐私方面的重要讯息，并管理隐私设定。」

尽管欧洲用户必须回答相关问题才能进入他们的脸书帐号，但其他各地用户可以一再跳过问题。

两天前，祖克柏向欧洲国会议员道歉，说自己在防止假新闻散播和不当使用用户资讯方面做得不够。（译者：叶俐纬/核稿：林憬屏）

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