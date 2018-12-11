欧盟：俄扣乌克兰人船前 已先以假新闻打头阵

此内容发布于2018年12月11日 上午1:20

（法新社布鲁塞尔10日电） 欧盟安全事务执委金恩今天指控，俄罗斯在扣押3艘乌克兰海军船艇和船员前，早已先展开连串假新闻攻势做为铺陈，制造出基辅当局和北约意图染指亚速海（Azov Sea）的假象。

法新社报导，金恩（Julian King）举例指出，俄罗斯的媒体散播谣言，指乌克兰用霍乱病毒污染亚速海、甚至还指英国和乌克兰情报机关试图把核弹运至克里米亚（Crimea）。

俄罗斯2014年兼并克里米亚，上个月更开火攻击并扣留开往亚速海的3艘乌克兰海军船艇。

金恩在布鲁塞尔一场由「德国马歇尔基金会」（German Marshall Fund）举办的会议中说：「如果你们任何人以为事件是突然爆发出来的，那就错了。」

他说：「假消息攻势早在一年多前就开始了，当俄国媒体开始声称基辅当局在浚挖亚速海海床，准备让北约船舰占用。接着在夏天，俄方宣称乌克兰用霍乱污染大海。9月份的后续行动中，俄媒还绘声绘影说，西方准备在亚速海作出挑衅行为。」

金恩指出，俄媒既放风声称美国「自1990年代起，便计划让乌克兰和俄罗斯军队在黑海爆发冲突」，后来又报导指英国和乌克兰的情报机关试图运送核弹到克里米亚跨海大桥并予以引爆，是莫斯科派遣的特种部队挺身而出才英勇化解危机。

金恩说：「我猜他们大概是觉得假新闻不花钱又收效大，所以乐此不疲。」

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