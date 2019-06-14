此内容发布于2019年6月14日 上午8:35

（法新社布鲁塞尔14日电） 根据欧洲联盟执行委员会今天发布的报告，上月欧洲议会选举期间，「源自俄罗斯」的资讯曾持续误导阅听众，企图压低投票率，并影响选民支持的对象。

不过，报告未详细说明「源自俄罗斯」所指为何，仅表示「现有证据尚不足以确认有源自外部、专门针对欧洲选举的明确跨境资讯误导活动」。

尽管如此，「收集到的证据显示，俄罗斯资讯来源持续从事误导活动，目的是压低投票率，并影响选民支持对象」。

欧洲议会选举上月23日展开前，布鲁塞尔曾对欧盟各国和脸书（Facebook）、推特（Twitter）等社群媒体巨擘提出警告，应慎防莫斯科可能散布的「假新闻」。

欧盟执委会的报告也提到，各欧盟成员国国内的「政治行动者」往往使用「源自俄罗斯」资讯的手法和叙事方式，企图打击欧盟。

报告举例，「不怀好意的政治行动者」以4月发生的巴黎圣母院大火，「佐证」所谓的西方和基督教价值崩坏。

欧盟执委会委员乔霍瓦（Vera Jourova）和金恩（Julian King）预定召开记者会，较详细地说明报告内容。

官方数据显示，上月23日至26日举行的欧洲议会选举，投票率为20年来最高。尽管民粹主义者和疑欧派得票率有显着提升，主流政党仍占议会751个席次的多数。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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