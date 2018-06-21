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此内容发布于2018年6月21日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月21日 -08:35

（法新社立陶宛维尔纽斯21日电） 领导部分欧洲国家成立网路快速回应小组的立陶宛今天宣布，欧洲联盟（EU）9个成员国将在欧盟新制订的防卫协定架构下成立快速回应小组，以对抗网路攻击。

立陶宛国防部长卡罗布里斯（Raimundas Karoblis）向法新社表示：「9国已同意加入，目标是要成立各国轮值的欧盟网路快速回应小组。」

他表示，克罗埃西亚、爱沙尼亚、荷兰和罗马尼亚的国防部长25日将和他一起在卢森堡签署协议；另外，芬兰、法国、波兰和西班牙会在下半年加入。

卡罗布里斯表示，由各国轮流召集专家组成的回应小组，将准备协助各国当局对付网路攻击，轮值时程表预定会在明年通过。

卡罗布里斯指出，他期望欧盟会拨出资金购买软体和其他设备。他还表示，会继续和欧盟各机构讨论法律和技术性方面问题。

这支网路小组将是根据欧盟去年签署的划时代国防协定所推动的首批合作计画之一。

欧盟之所以针对维安与防卫事务达成「永久性结构防卫合作协定」（Permanent Structured Cooperation，PESCO），部分驱动力来自美国总统川普质疑北大西洋公约组织（NATO）的重要性，以及英国即将脱离欧盟。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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