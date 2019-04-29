此内容发布于2019年4月29日 下午11:35

（法新社洛杉矶29日电） 美国当局今天表示，一名美国陆军退伍军人疑为报复先前的纽西兰基督城枪击血案，密谋在加州洛杉矶附近发动大规模恐攻。这名男子现已落网。

官员说，26岁陆军退伍军人杜明戈（Mark Steven Domingo）在阿富汗有过作战经验，不久前改信伊斯兰教，因计划上个周末在加州长堤（Long Beach）一场白人民族主义集会引爆填满铁钉的自制炸弹、制造大规模伤亡，如今面临遭联邦层级恐攻相关罪名起诉。

率领美国联邦调查局（FBI）联合反恐任务小组（JTTF）的探员杨恩（Ryan Young）在洛杉矶的记者会上表示，杜明戈与他不知为FBI线民的人士进行线上对话时，还曾表明有意攻击犹太人、警察及教堂等地。

杜明戈26日接收卧底探员送交的假炸弹包裹后，遭到逮捕。

根据法院文件，杜明戈曾在网路贴文表达对暴力圣战士的支持，3月与FBI线人在私人聊天室搭上线后，也曾告诉对方想对美国发动攻击，以报复当月在纽西兰基督城（Christchurch）两座清真寺发生的50死枪击案。

联邦检察官韩纳（Nick Hanna）表示：「一名受过作战训练的军人一再表明有意引发最大伤亡，调查工作已成功拦阻他所构成的这项真实威胁。」

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