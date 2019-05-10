此内容发布于2019年5月10日 下午11:35

（法新社卡拉卡斯10日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多的副手赞布拉诺突然遭逮，今天被关入首都卡拉卡斯军事监狱。总统马杜洛则指控委国情报局前局长费盖拉是美国中情局「间谍」，策划上月军事起义。

委国最高法院发声明宣布下级法院判决结果，反对派控制的国民议会（National Assembly）第一副主席赞布拉诺（Edgar Zambrano）被预防性羁押，说他涉嫌「公然犯下叛国罪、共谋与民间叛乱」。

赞布拉诺8日突然被马杜洛（Nicolas Maduro）的委国国家情报局（SEBIN）干员逮捕，因为他支持有美方撑腰的瓜伊多（Juan Guaido）于4月30日策动的起义。这场起义最后以失败告终。

最高法院以参与瓜伊多号召推翻马杜洛政权的示威活动为由，起诉10名国民议会议员，包括赞布拉诺。

法院说，赞布拉诺已被移送位于卡拉卡斯蒂乌纳堡（Fort Tiuna）的军事警察总部。

另一方面，马杜洛宣称他开除的情报局局长费盖拉（Christopher Figuera）就是「精心策划政变者」，并指出加入瓜伊多大规模示威约30名军人部队就是费盖拉居中联系。

马杜洛声称费盖拉「一年前被美国中央情报局（CIA）俘虏，并从事叛徒、间谍和卧底工作」。费盖拉宣布不再效忠马杜洛并转向反对派后，美国财政部本周稍早宣布撤销对他的制裁。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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