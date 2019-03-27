此内容发布于2019年3月27日 上午5:35

（法新社首尔27日电） 致力推翻北韩金氏政权的异议团体「千里马民防」今天宣称犯下上月袭击北韩驻马德里大使馆一案，并表示把「具有重大潜在价值的情资」分享给美国联邦调查局。

这起事件一直笼罩神秘面纱，但「千里马民防」（Cheollima Civil Defense, CCD）今天表示，他们策划这起袭击事件，目的是终结北韩驻外使馆的非法活动。

西班牙国家法庭昨天点名墨西哥籍的艾德瑞安（Adrian Hong Chang）是这个组织的领导人，这是官方首度对这起案件做出说明。这起事件发生的时间点，就落在北韩领导人金正恩与美国总统川普在越南河内举行高峰会前几天。

先前有媒体报导，一群男子闯入马德里的北韩大使馆，先将馆员集合起来，并且抢夺文件和电脑，然后逃之夭夭。

根据调查这起案件的西班牙法官戴拉麦塔（Jose de la Mata），其中2名攻击者将1名商务专员带到地下室房间，怂恿他叛逃，但遭到拒绝。

「千里马民防」否认使用暴力，在其官方网站发声明表示：「我们获邀进入大使馆，与新闻报导相反，没有人被限制行动或遭殴打。」

「基于对地主国西班牙的尊重，（我们）并未使用任何武器。大使馆的所有人员都受到有尊严且必然谨慎地对待。」

这份声明并表示：「基于彼此商定的保密条款，千里马民防和美国联邦调查局（FBI）分享具有重大潜在价值的情资。」

提供脱北者协助的「千里马民防」2017年首次现身，当时这个组织在网路上发布一段金正男之子金韩松的影片，「千里马民防」宣称负责保护他的安全。金正男遭暗杀死亡，他是金正恩同父异母的兄长。

「千里马民防」上月自称是代表北韩的流亡政府「自由朝鲜」（Free Joseon）。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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