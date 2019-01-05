欲课富人重税 美政坛新星：收入愈高该贡献愈多

此内容发布于2019年1月6日 上午12:35

（法新社华盛顿5日电） 美国史上最年轻女国会议员当选人、自由派政坛新星欧加修-寇蒂兹本周宣誓上任，她提出的第一个提案，便是对极度富有者课徵60%至70%重税。

29岁的欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）出身纽约一个收入仅够�b口的劳工家庭，她如今正在努力兑现自己的竞选承诺。

她告诉哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「60分钟」（60 Minutes）：「人们应该支付他们该负担的公平税率。」

这项雄心勃勃的提案是「绿色新政」（Green New Deal）的一部份。这套增税计画目标在2030年前减少碳排放。自称民主社会主义人士、昵称AOC的欧加修-寇蒂兹主张，对极度富有的人课徵最高70%的税，是为了资助「绿色新政」计画。

欧加修-寇蒂兹提到，在雷根（Ronald Reagan）担任总统前的1960年代，美国对最富有者课徵70%的税，之后才逐渐降低。

自总统川普进行税制改革后，目前美国最富有阶级缴纳的税率已从原本的39.6%降为37%。

尽管通过机会渺茫，但这位年轻女众议员的提案已经获得不少支持，还因此登上纽约「每日新闻」（Daily News）头版。

欧加修-寇蒂兹说，她并非要求以极高税率向极富者课税，她的意思是收入阶级爬得愈高，就应该贡献愈多。

据「华盛顿邮报」（WP）分析，倘若大约1万6000名收入超过1000万美元的富豪都缴纳70%的所得税，联邦政府每年将增加720亿美元税收。

2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁曼（Paul Krugman）不认同外界把欧加修-寇蒂兹形容为「古怪且无知」，他在「纽约时报」（NYT）撰文支持她的提案。

克鲁曼说：「就税务议题而言，她的提案正是好的经济学家主张的论点。」

询及她是否将自己视为激进派人士，欧加修-寇蒂兹认为，就算因此被贴上标签，她也在所不惜。她对哥伦比亚广播公司说：「如果那代表激进，就叫我激进派吧！」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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