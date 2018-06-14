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此内容发布于2018年6月14日 上午2:20 最后更新 - 2018年6月14日 -02:20

（法新社墨尔本14日电） 电影「歌喉赞」（Pitch Perfect）女星瑞贝尔威尔森先前在诽谤官司所获的破纪录赔偿，今天遭砍至60万澳元（约新台币1378万元），让出版商鲍尔媒体赢得重大胜利。

瑞贝尔威尔森（Rebel Wilson）不满鲍尔媒体（Bauer Media）刊出的文章宣称她为了争取演出机会谎称年龄和背景，一状告上法院，去年9月胜诉并获赔450万澳元（约新台币1.03亿元），成为澳洲史上赔偿金额最高的诽谤案件。

鲍尔媒体不服上诉，主张赔偿金额恐写下危险先例，且审判过程有法律瑕疵。

维多利亚上诉法院同意，并撤销针对经济损失判赔给瑞贝尔威尔森的390多万澳元，同时将非经济损失的赔偿金额从65万澳元砍至60万澳元。

瑞贝尔威尔森先前称，2015年刊于多份杂志的一系列文章把她塑造成骗子，重创她的名誉。雪梨出生的瑞贝尔威尔森告诉法官，文章刊出后，她惨遭动画片「魔发精灵」（Trolls）、「功夫熊猫3」（Kung Fu Panda3）开除。

但上诉法院发现，上一个法官是凭瑞贝尔威尔森和2名好莱坞经纪人的证词，做出瑞贝尔威尔森丧失演出机会的结论。

上诉法院说：「本院认为，基于多个理由，无法维持（上一个法官）做出的重要推断。」

「因此，该法官判赔的经济损失必须撤销…没有证据基础来针对经济损失提供任何赔偿。」（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

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