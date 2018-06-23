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此内容发布于2018年6月23日 上午7:05 最后更新 - 2018年6月23日 -07:05

（法新社纽约22日电） 纽约联邦法官今天为饶舌歌手肯伊威斯特遭受审判建立可能性，肯伊2016年涉嫌欺骗歌迷订阅音乐串流平台Tidal，谎称这样才能收听他的专辑The Life of Pablo。

一名歌迷提起集体诉讼，因为肯伊威斯特（Kanye West）推文声称，这张专辑只能在Tidal听到，其他心有不满的歌迷也可加入这起诉讼并获得赔偿金。这个串流平台已被另一名饶舌歌手杰斯（Jay-Z）收购投资。

肯伊威斯特曾在推特贴文表示，他的专辑「绝对、绝对、绝对不会在苹果（Apple Inc）上架」，但Tidal订阅人数落后，这张专辑6周后登上苹果的音乐串流服务Apple Music，以及最大的串流平台Spotify。

肯伊威斯特的律师辩称，当时他的推文声明言之不虚，因为他在Tidal曾多次微调这张专辑，所以当专辑在其他平台上架时，实际上已经是母带重新制作过的新版本。

纽约联邦法官伍兹（Gregory Woods）认为，肯伊威斯特的论点「薄弱」。

伍兹在一分意见书写道：「无论威斯特先生的论点能否在稍后审理中说服陪审团，庭上轻易就可论定，（原告）似乎有理由主张，威斯特先生有关这张专辑绝不会在Apple Music上架或贩售的说法不实。」

伍兹说，使案件更复杂的是，原告贝克芮特（Justin Baker-Rhett）与被告肯伊威斯特都住加州，案件没有理由在纽约继续审理。Tidal的母公司Aspiro则要求将案件从加州移送至纽约。（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

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