此内容发布于2020年1月22日 下午7:35

（法新社北京22日电） 中国武汉市为控制2019新型冠状病毒肺炎疫情，宣布对外航班、地铁和客运暂停营运，大型公共活动也取消，医师全副武装治疗患者。武汉封城成为中国社群媒体微博热搜榜关键字。

新华社报导，武汉市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部宣布，自23日上午10时起，武汉全市公车、地铁、渡轮、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉；机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通告。

据报导，武汉市文化和旅游局宣布，本月22日至2月8日期间，武汉全市旅行社暂停组团。武汉多数文化旅游场馆、动物园等场所暂时闭馆或取消大型活动。

「武汉封城」成为微博网友热搜的关键字。法新社报导，一名用户表示，一出现有新发展的迹象，当局最先想的是要维持稳定，停止谣言，希望靠着消音，一切就会云淡风轻。

另有用户就政府的反应表示赞赏，一名网友说，大家应该不遗余力支持国家所有政策决定。

中国中央电视台画面显示，武汉医护人员全副武装，戴上口罩和手套等防护装备，为有症状的旅客进行登记。

目前为止造成17人死亡及500多人感染武汉肺炎的病毒，极有可能源自武汉市中心华南海鲜市场内贩售的野生动物。中国官员表示，正严密监控华南海鲜市场。

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