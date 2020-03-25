此内容发布于2020年3月25日 上午4:20

（法新社首尔25日电） 随着美国成为世界第3大疫区，南韩总统文在寅今天表示，美国总统川普向南韩南韩请求提供武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）检测试剂组。

南韩曾是仅次中国的世界第2大疫区，但在大量筛检和努力追踪患者接触史后，当地疫情似乎已获控制。截至昨天午夜，南韩当局已检测超过36万7000人。

美国的武汉肺炎确诊病例数已突破5万5000大关，在全球仅次于中国与义大利，且疫情一开始只做了极少量的筛检。

川普请求援助检测试剂之际，他呼吁国内尽快停止保持社交距离，还宣称美国公卫危机已经开始迈向尽头。

文在寅在造访首尔一间试剂研发商时表示：「美国总统川普…要求我们紧急提供诊断试剂组等检疫用品。」

南韩青瓦台稍早透过声明指出，文在寅在跟川普通话时表示，这些医疗用品可能需要美国食品暨药物管理局（FDA）批准，川普则回应他会在当天内寻求批准。文在寅还回应川普，若国内供应过剩，将尽可能提供协助。

但声明没有提及川普要求的试剂数量，或这些试剂是经由捐赠或商业交易的方式来提供。

白宫证实川普与文在寅昨天通过电话，但没有透露川普是否提出类似请求。

韩联社报导，南韩疾病管理本部中央防疫对策本部长郑银敬今天表示，据她所知，川普求援的医疗物资是武汉肺炎诊断试剂。

郑银敬提到，目前有5种诊断试剂获得紧急使用许可，每天能进行2万人次的检测。在不影响防疫的前提下，可支援美国。

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