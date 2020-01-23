此内容发布于2020年1月23日 下午11:50

（法新社巴黎23日电） 武汉肺炎疫情延烧，湖北省一天内宣布停止多个城市内外交通运输，形同封城。专家表示，过往经历与好莱坞灾难大片激起人们心中恐惧，几乎没什么能像病毒这般引发集体恐慌。

法新社记者访问卫生专家，探讨武汉肺炎为何导致人心惶惶，以及如何安抚民心，减缓忧虑蔓延。

●武汉肺炎为何如此骇人？

雪梨大学（University of Sydney）传染病传播和控制专家康瑞特－史考特（Adam Kamradt-Scott）说：「人们对于疾病爆发有着与生俱来的恐惧感，主要因为它是肉眼看不见的敌人。」

「这会引起一定程度的恐惧，因为没人能在症状出现前确定自己是否遭到感染，到有症状出现时，恐怕为时已晚。」

澳洲国立大学（The Australian National University）医学系副教授谢奈纳雅克（Sanjaya Senanayake）说，病毒感染与细菌感染不同的地方在于，细菌感染可施以抗生素治疗，病毒则对很少治疗方式有反应。

她说：「此外，引起呼吸道感染的病毒似乎比细菌感染更容易在人与人之间传播，例如流感病毒，因此更可能导致疫情爆发。」

武汉肺炎疫情肇因于新型冠状病毒，世界卫生组织（WHO）已命名为2019-nCoV（2019新型冠状病毒）。武汉肺炎迄今已在中国酿成26死，多个亚洲国家和美国也传出新感染病例。

科学历史学家维格纳（Laurent-Henri Vignaud）说，流行文化潜移默化地影响大众对流行疾病的恐惧。

他说：「就像在恐怖电影中，被感染的人变成了��尸。」

「这令人极度不安，让人们开始质疑社会联系，开始害怕生病的人。」

●当局能做什么？

这种新型冠状病毒导致人心惶惶，主因可能是它与严重急性呼吸道症候群（SARS）的相似之处，勾起人们心中的恐惧。2002至2003年爆发的SARS疫情在中国本土和香港夺走近650条人命。

中国政府当时拖了好几个月才通报SARS疫情，起初甚至拒绝让世卫专家实地调查。北京当局这回为了遏止武汉肺炎疫情扩散，祭出堪称近代史上规模最大的封城计画，受影响人口约2000万。

不过，利物浦大学（University of Liverpool）教授索罗门（Tom Solomon）警告，此举恐「适得其反」。

他说：「这会加剧恐慌情绪，促使居民透过其他方式逃离。」

新南威尔斯大学（UNSW）科比研究所（Kirby Institute）生物安全研究计画（Biosecurity Research Program）负责人麦金太尔（Rania MacIntyre）说，有必要限制病毒传播，也有必要限制疫情引发的恐惧。

她说：「卫生当局必须找到平衡点，如何向民众提供透明资讯却又不引起恐慌。」

康瑞特－史考特说，在有效「打破各种阴谋论和谣言」这方面，当局义不容辞。

●历史教训

对维格纳而言，对流行病的恐惧在人类史上源远流长。他说，最让人印象深刻的是中世纪在欧洲传播的瘟疫。

他列举19世纪的霍乱和结核病为例，快速都市化伴随着水污染、人满为患和环境脏乱的问题，助长疫情传播速度。

维格纳说，现代流行病是货真价实的全球杀手，而人们对它的恐惧源自于全球化。

他说：「全球化的好处是你可以搭乘飞机，几个小时就能到达地球上任何地方；坏处则是病毒现在将随你散播至世界各地。」

●媒体扮演何种角色？

康瑞特－史考特说：「媒体肩负重任，必须确保仅根据事实报导正确消息，并自我约束，尽可能避免在报导这类事件时出现过多臆测及夸大其辞。」

谢奈纳雅克说：「媒体必须持续报导，直到他们认为疫情已获控制，且不再具有新闻价值。」

「由于这次疫情仍处于初步阶段，我认为随着新讯息持续浮现，媒体不断更新是合理的作法。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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