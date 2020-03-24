此内容发布于2020年3月24日 上午2:50

（法新社纽约23日电） 鉴于2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情，美国波音公司（Boeing）今天宣布，制造长程飞机等机型的华盛顿州厂区将暂停生产两周。

美国航空巨擘波音公司计划自25日起，暂时关闭位于普杰海峡（Puget Sound）地区、打造波音777长程客机等机型的工厂。

波音公司在华盛顿州另一间主要工厂因波音737MAX机型停飞，已暂停生产，随着危机接连发生，情况雪上加霜，他们正寻求联邦政府注入美国航太产业超过600亿美元（约新台币1.8兆元）的纾困。

法新社报导，波音今天的公告并不影响在南卡罗来纳州波音787型客机的生产情况。

波音表示，工厂停工进行设备「额外深度清洁」的期间，员工将持续领到薪资。

波音执行长凯尔洪（Dave Calhoun）说：「这项必要措施保护我们的员工及他们工作和生活的社区。」

代表华盛顿州波音员工的工会表示，州内一名住在艾弗雷特（Everett）的员工染上武汉肺炎去世后，工会为了让在高风险领域工作的员工待在家中，进而施压。

机械师751区工会（Machinists Union District 751）对今天的公告赞不绝口，并说：「我们希望这会大幅降低全体成员在工作和社区感染的情况。」（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

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