此内容发布于2020年3月23日 上午7:50

（法新社巴黎23日电） 根据法新社汇整官方数据所做出的统计，截至台北时间今天晚间7时，武汉肺炎疫情已扩散至全球174个国家及地区，造成超过34万1300人感染，当中1万5189人不治。

这是法新社搜集各国政府及世界卫生组织（WHO）数据所做出的统计，但这个数字可能仅反映一小部分实际感染人数，因为目前许多国家仅对需要住院的病例进行检测。

义大利目前已有5万9138起武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）确诊病例，当中5476人不治，7024人痊愈。义大利已超越中国，成为全球武汉肺炎死亡病例最多的国家。

中国（不含港澳特别行政区）22日以来通报新增39起确诊病例及9例死亡，全国累计达8万1093例确诊，包含3270例死亡，另有7万2703人痊愈。

除义大利及中国，受疫情严重冲击的国家还包含西班牙（3万3089确诊，2182死）、伊朗（2万3049确诊，1812死）、法国（1万6018确诊，674死）及美国（3万5224确诊，471死）。

另外，捷克、奈及利亚和蒙特内哥罗稍早都宣布，境内出现首起武汉肺炎死亡病例。巴布亚纽几内亚及叙利亚也都通报首例确诊。

以地区来看，欧洲疫情最为严重（17万2238确诊，9197死），其次为亚洲（9万7783确诊，3539死）、美国及加拿大（3万6554确诊，490死）、中东（2万6688确诊，1841死）、拉丁美洲及加勒比海（5130确诊，65死）、非洲（1479确诊，49死）、大洋洲（1433确诊，8死）。

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