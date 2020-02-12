此内容发布于2020年2月12日 上午8:50

（法新社泰国巴达雅12日综合外电报导）因俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延人心惶惶，亚洲多国拒绝邮轮「威士特丹号」靠岸，船上苦中作乐的乘客藉小酌、健身、泳池畔做瑜珈等消磨时光。

威士特丹号（Westerdam）搭载1455名乘客与802名船员，2月1日自香港启航，展开14天巡航亚洲的梦幻之旅，原定15日抵达目的地日本横滨市。

但是2019年冠状病毒疾病疫情蔓延，包括日本、关岛、菲律宾、台湾与泰国，都拒绝这艘邮轮进港停泊。

船东「荷美航运公司」（Holland America）坚称，「没有理由认为」船上有任何2019年冠状病毒病例，并呼吁泰国当局改变决定。2019年冠状病毒疾病已造成中国1100多人死亡。

历经连日来在海上的漂泊，荷美航运公司宣布，东南亚国家柬埔寨同意威士特丹号可靠岸，乘客可下船。

即使突发的疫情来扫兴，威士特丹号的乘客仍安于所处，有些人把他们这次遭遇的意料之外人生插曲及多日来在海上的见闻，上传至社群媒体与网友分享。

像是柯比（Christina Kerby）在推特（Twitter）发文指出：「这是个当俘虏还算不坏的地方，我目前正在发廊做头发，稍后要去吃大餐。」而她分享邮轮上做瑜珈或者晨间上健身房的照片，在网路引起热烈回响。

她表示：「我们在船上期间，就是吃、喝、做运动、游泳、看欢乐秀及听音乐，可以找乐子的活动不缺。」

还有一段威士特丹号乘客在交谊厅向船员热烈鼓掌的影音，这些船员多是菲律宾人，由于不准停靠在马尼拉，他们错过与家人团聚的机会。

威士特丹号的欢愉气氛与另艘目前滞留在日本外海、被阴郁氛围笼罩的「钻石公主号」（Diamond Princess）形成鲜明对比。钻石公主号因受疫情波及，迫使乘客封闭在令人沮丧的船舱里。

来自爱尔兰的威士特丹号乘客奥里维拉（Lorraine Oliveira）说：「我们都蛮好的，心情乐观正面…船上没有紧张的气氛。」

奥里维拉跟丈夫带着两个孩子搭乘邮轮。她说：「由于我们不能在马尼拉上岸，使得菲律宾的船员们不能与家人团聚，我们真的觉得很抱歉。」

由于担忧病毒扩散，从新加坡至东加王国的亚太地区各国，仍拒绝数艘邮轮停靠。

东加王国的卫生当局不准原定今天靠岸的3艘邮轮停泊，分别是CMV公司的「艾斯特号」（Astor）与「哥伦布号」（Columbus），以及水晶邮轮（Crystal Cruises）公司的「水晶尚宁号」（Crystal Serenity）。

第4艘原定15日抵达的「风星号」（Wind Spirit）也被告知驶离东加。

虽然变更航向的通知并未提及这些邮轮要往哪儿去，不过根据线上追踪航迹的工具推测，艾斯特号将前往奥克兰，哥伦布号与水晶尚宁号朝斐济方向前进，风星号仍在大溪地附近。

于此同时，英国康纳轮船公司（Cunard）的豪华邮轮「玛丽皇后2号」（Queen Mary 2），目前的位置在马来西亚外海，已改变航向，将前往澳洲西岸的弗利曼特（Fremantle），并取消新加坡、香港与上海的行程。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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