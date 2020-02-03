此内容发布于2020年2月3日 上午7:20

（法新社法兰克福3日电） 俗称武汉肺炎的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情蔓延引发的担忧益增，国际邮轮协会今天表示，全球邮轮将禁止最近曾前往中国的旅客与船员登船。

国际邮轮协会（Cruise Lines International Association, CLIA）发表声明说，加入协会的邮轮业者正采取额外预防措施，防范邮轮上爆发疫情。邮轮上爆发感染可能会迅速蔓延。

CLIA位于德国汉堡市（Hamburg）的办事处表示：「隶属国际邮轮协会的业者，已暂停来自中国大陆的船员登船，并将禁止过去14天内来自或途经中国大陆的人员登船，不论是乘客或船员都一样。」

国际邮轮协会的会员中，不乏驰名全球的邮轮业者，包括途易集团（TUI）、爱达邮轮（AIDA）、地中海邮轮（MSC）、歌诗达邮轮（Costa Cruise）、皇家加勒比海游轮（Royal Caribbean Cruises Ltd.）与嘉年华邮轮（Carnival Cruise Lines）。

CLIA指出，乘客与船员登船前，业者也会仔细进行筛检，并视需要调整行程。

上周停泊在义大利港口的一艘邮轮，因两名中国乘客出现疑似感染肺炎症状，船上超过6000名乘客被迫滞留船上，不得上岸，显示担忧疫情的不安益增。那两人随后经检测，呈现新型冠状病毒阴性。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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