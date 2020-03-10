此内容发布于2020年3月11日 上午12:20

（法新社纽约11日电） 武汉肺炎疫情延烧，民众吓到频洗手，表演艺术产业也得顺应各地人潮密集禁令而取消活动，经济面临重大威胁。

过去一周，美国看到诸如佛州迈阿密「超级音乐节」（Ultra Music Festival）、德州奥斯汀为期10天的文化科技展「美国南方音乐节」（South By Southwest）等大型活动取消；加州春季的「柯契拉谷音乐艺术节」（Coachella）也延至10月举行。

「珍珠果酱和唱团」（Pearl Jam）、玛丹娜（Madonna）和山塔那（Santana）等重量级艺人，也因武汉肺炎疫情取消或延后国内外演唱会。

波士顿交响乐团（Boston Symphony Orchestra）、纽约的美国芭蕾舞剧团（American Ballet Theater）等表演艺术团体，同样取消在亚洲和中东的巡演。

32岁曼哈顿居民沙辛（Elvan Sahin）坦承，她是因为武汉肺炎疫情而决定不去听纽约林肯中心（Lincoln Center）这周的古典音乐会，说：「不去参加，我心里舒坦些。」

她告诉法新社：「我通常不会去理会跟飓风、暴风雪相关的炒作，但传染病毒对我来说是新东西。」

1995至2019年极限运动音乐节Warped Tour的创办人黎曼（Kevin Lyman）表示，他上次目睹娱乐产业这样的乱象，是2001年911恐攻事件后续期间。

他说当时第一个反应是「演出不能停」，但「我们当然没有成功」。他告诉法新社说：「音乐产业停工一段时间。」

然而，黎曼表示，武汉肺炎疫情引发的恐慌「史无前例」。

保险公司American Agents & Brokers娱乐经理席格尔（Adam Siegel）表示，延期或取消大型音乐节和活动的影响范围，不仅限于主办单位和表演人员，「这个食物链里头牵涉人员极广，包括摊贩、组员和地方商业等」。

「柯契拉谷音乐艺术节这类活动预约的零工一定很多，一旦取消，会让很多人损失很多钞票。」

但随着这波取消/延期潮席卷全球，主办单位似可仰赖有一个人会坚持到底。

78岁传奇歌手巴布狄伦（Bob Dylan）9日不仅宣布夏季将在北美巡演，4月也在日本排定14个演出日期。（译者：黄靖贻/核稿：蔡佳敏）

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