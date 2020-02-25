此内容发布于2020年2月25日 下午10:05

（法新社日内瓦25日电） 俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）今天持续在疫情源头中国之外的各地延烧，亚洲、欧洲和中东部分地区的病例暴增。 武汉肺炎在中国共夺走2600多条人命，确诊病例超过7万7000起；全球其他地区则有40多起死亡病例和2700起确诊病例。

病毒如今扩及全球数十个国家，奥地利、克罗埃西亚和瑞士今天成为最新沦陷的国家；伊朗则俨然成为中东地区疫情热点，不仅通报16死近百起确诊病例，连卫生部副部长哈利奇（Iraj Harirchi）也中镖。 波湾国家纷纷宣布新措施切断与伊朗往来，试图控制疫情扩散，并于科威特和巴林宣布新增病例后，采取更多防疫措施：阿拉伯联合大公国暂停客机和货机飞往伊朗，巴林宣布学校与托儿所停课两周。

南韩累计10人死亡，近千人确诊，是中国以外疫情最严重的地方，总统文在寅也出面警告情势「严峻」。

南韩感染病例中，逾8成发生在第4大城大邱（Daegu）市内及周遭地区。

而在日本，遭病毒重创停泊在横滨港进行原船隔离的豪华邮轮「钻石公主号」，有近700人确诊并有4人病故。

日本境内感染个案也在增加，至少有164人确诊和1 死。

义大利已对11座城镇祭出封城令，总理孔蒂（Giuseppe Conte）警告封城措施可能延续多周；义大利通报目前累计11死300多人确诊。

而一名从义大利返回克罗埃西亚的年轻男性，也成为巴尔干半岛首起确诊病例。

美国确诊病例来到57起后，卫生当局也升高对大众所传递的威胁层级，表示疫情扩散恐无法免，呼吁地方政府、企业和各级学校做好因应计画。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）高阶官员梅森尼尔（Nancy Messonnier）说：「问题已不再是是否会发生，而是何时会发生。」

中国的局势则有缓和下来的趋势，各地生活逐渐回归正常。

北京街头车辆增多；工厂逐渐复工；苹果（Apple）多间店面重新开张；部分地区也逐步松绑旅游限制。

但学校依旧停课；北京对所有返回北京的人员实施强制性14天隔离期；疫情源头湖北省也仍约有5600万人遭封锁。（译者：蔡佳敏/核稿：张晓雯）

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