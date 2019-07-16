此内容发布于2019年7月16日 上午5:50

（法新社迈阿密15日电） 当地媒体报导，波多黎各总督罗塞洛和其他官员，在聊天群组对政敌和摇滚巨星瑞奇马丁等人发表淫秽、性别歧视和仇视同性恋的言论外泄后，数千人今天上街抗议，要求罗塞洛辞职。

波多黎各警方傍晚使用催泪瓦斯，驱散在首都圣胡安（San Juan）示威者；他们大喊：「瑞奇（罗塞洛）贪腐！」这是当地第3天举行抗议活动，也有人质疑瑞奇・罗塞洛（Ricardo "Ricky" Rossello）处理飓风玛莉亚（Hurricane Maria）和这座岛屿的金融危机不当。

示威者葛梅兹（Tatiana Gomez）告诉当地报纸「第一时间」（Primera Hora）：「我们希望他被捕，他和他妻子偷了波多黎各人民的钱，应该抓去关。」

示威者马多纳多（Lillianet Maldonado）并表示：「该是这座城镇挺身阻止这个贪腐政府的时候了。」

罗塞洛今天稍晚发声明表示，尊重示威抗议者，但未提到外界要求他辞职一事。

波多黎各爆发示威活动原因是新闻调查中心（Center for Investigative Journalism）13日公布889页加密通讯软体Telegram聊天内容；罗塞洛和其他12名男性官员在聊天中诋毁官员、政治人物和媒体记者。

根据新闻调查中心和当地日报「新日报」（El Nuevo Dia）刊登的摘要，他们分享模因（memes）、笑话和性侮辱等。

其中一则对话，波多黎各财务长索宾诺（Christian Sobrino）对拉丁巨星瑞奇马丁（Ricky Martin）发表咒骂同性恋言论。

瑞奇马丁发推文说：「这是完全应受谴责的事，这显示每个人的不宽容、傲慢、专横、恐同、性别歧视以及极端性格和个性。」

唱红Livin' la Vida Loca和She Bangs的瑞奇马丁说：「我们不能容许我们的波多黎各受到这类『领导人』掌控。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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