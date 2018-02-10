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此内容发布于2018年2月10日 上午6:50 最后更新 - 2018年2月10日 -06:50

（法新社里昂9日电） 法国和瑞士边界附近昨晚发生宛如好莱坞电影情节的勒赎案，2名男子冒充修水管工人，绑架瑞士一家保全公司运钞车驾驶的女儿，最后劫走恐多达2600万欧元（台币9.5亿元）现金。

消息人士告诉法新社，2名假装是修水管工人的男子，昨天傍晚在法国东南部城市里昂的一栋公寓，将运钞车司机22岁的女儿绑架。受害者告诉调查人员，她被歹徒捆绑掳上车。

然后她被迫与在瑞士保全公司SOS Surveillance工作的父亲通电话，要求交出赎金。这家公司专门帮企业和银行之间运送现金。

警方消息人士透露，这位父亲接到电话后，与一名同事载着一车现金前往瑞士边境一座停车场与歹徒碰面，然后交出车上现金。

瑞士警方今天发表声明说：「那个地点有若干武装男子等候，他们指示运钞车停下，然后挟持司机，将运钞车上现金完全搬空后，驾驶一架深色保时捷休旅车逃亡。」

法国警方消息人士告诉法新社，运钞车载有「2000万到3000万瑞郎（1700万到2600万欧元）」。但瑞士警方发言人不愿证实此一金额。

法国警方晚上10时前后，在里昂郊区的路上找到运钞车司机的女儿，她安然无恙。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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