此内容发布于2020年5月5日 上午12:35

（法新社巴黎4日电） 法国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天累计超过2.5万例，在此同时，面对尖锐的批评声浪，法国总理捍卫政府放宽封城令的计画。

法国自3月中实施的防疫封城措施将从5月11日起解除，部分学校将重新开放，策略与其他欧洲国家不同。

今天的单日死亡病例新增306例，比前一天增加超过一倍，累计病故人数突破2万5000大关，达到2万5201 例，但有愈来愈多迹象显示法国疫情趋缓。

根据卫生部最新数据，最近持续出现较正面的趋势，加护病房患者减少123人，总数降至3696人；在医院接受治疗的全国总人数也减少267人，来到2万5548人。

法国现在成为继英国、义大利、西班牙与美国之后，第5个死亡病例超过2万5000例的国家。

法国总理菲力普（Edouard Philippe）今天反驳担忧政府太快解封的说法，尤其是在重新开放学校方面，因为法国的步调比一些欧洲国家快。

他向参议院说：「为了因应紧急情况，实施防疫措施是必要之举，但耗费相当庞大的社会与经济成本。我们现在处于决定性时刻，不能持续维持在防疫管控状态，经济生活必须尽快重启。」

法国政府已经预测，今年经济将萎缩8%，是战后表现最差的一年，政府已经等不及要重启活动。

但是，包括巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）在内，大巴黎区超过300名市长昨天写了一封公开信给总统马克宏（Emmanuel Macron），敦促他延后重新开放学校，宣称他们需要更多时间大规模调度，以重新安排教室与每日行程。

法国政府实施的众多新措施中，其中一项是限制每堂课最多只能有15名学生，因此老师必须确保无法上学的学生能够远距学习。

这些市长写道：「对于解除封锁令的准备行动，是强制执行，而且还是在我们仍缺乏必要资讯下实施。」

以右翼反对派居多数的参议院今天投票，否决政府的解封计画，显示在疫情初期出现的全国政治共识逐渐瓦解。然而，这项表决象徵意义为主，无法阻挡政府下达解封令。

菲力普说，关闭学校对「最弱势的孩童与青少年来说是一场灾难」，又说学业失败与辍学可能成为人生「隐患」。

马克宏在艾里赛宫说，解封计画的最终细节将于7日公布，又说他「能理解所有的担忧」。他说，解除封锁是「绝对必要的一步」，但「不代表回归正常」。

他语带悲观地说，「我们必须学习跟病毒共存」，直到可靠的疗法或疫苗问世。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

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