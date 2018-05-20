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此内容发布于2018年5月21日 上午1:05 最后更新 - 2018年5月21日 -01:05

（法新社洛杉矶20日电） 北美院线联盟今天表示，二十世纪福斯影片公司（20th Century Fox）的超级英雄电影「死侍2」（Deadpool 2）首周末票房海捞1.25亿美元，稳坐北美票房冠军，海外票房也相当亮眼。

根据「好莱坞报导」（Hollywood Reporter），这部漫威漫画（Marvel Comics）电影在海外市场狂卖1.76亿美元，创下R级电影海外票房纪录。

加拿大影星莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds）饰演的贱嘴超级英雄揪团组成「X特攻队」，保护一名年少的变种人。

好莱坞巨星小劳勃道尼（Robert Downey Jr）、班奈狄克康柏拜区（Benedict Cumberbatch）、史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）和克里斯汉斯沃（Chris Hemsworth）领衔主演的「复仇者联盟3：无限之战」（Avengers: Infinity War）周末3天进帐2870万元，全球票房也突破18亿美元。

排名第3的是派拉蒙影业（Paramount）出品的新浪漫喜剧片「读书俱乐部」（Book Club，暂译），赚进1250万美元，由珍芳达（Jane Fonda）、黛安基顿（Diane Keaton）、甘蒂丝柏根（Candice Bergen ）和玛丽史汀柏格（Mary Steenburgen）主演，剧情描述几个老朋友决定拜读「格雷的五十道阴影」（Fifty Shades of Grey），却发现这本煽情小说扩大了她们的文学和个人视野。

名列第4的是喜剧「生活派对」（Life of the Party），进帐770万美元。本片剧本由女星玛莉莎麦卡锡（Melissa McCarthy）与导演班法尔科内（Ben Falcone）共同操刀。玛莉莎麦卡锡在片中饰演一位刚离婚的妈妈，重回大学却发现自己与女儿同班。

惊悚片「破门而入」（Breaking In）排名第5，赚进650万美元，剧情描述一名母亲，奋力挽救人质绑匪手中的孩子。影评网站烂番茄（Rotten Tomatos）狠批这是部「生硬、看完即忘的动作惊悚电影」，但也大赞盖柏莉尤恩（Gabrielle Union）的演技。

第6至第10名分别为：

第6，「狗狗大展」（Show Dogs），600万美元。

第7，「小迷糊天翻地覆」（Overboard），470万美元。

第8，「噤界」（A Quiet Place），400万美元。

第9，「毁灭大作战」（Rampage），150万美元。

第10，「露丝拜德金斯伯格」（RBG），130万美元。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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