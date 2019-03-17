此内容发布于2019年3月17日 上午9:20

（法新社伊斯兰马巴德17日电） 纽西兰基督城（Christchurch）2座清真寺15日发生恐怖攻击案，造成50人死亡，其中巴基斯坦裔罹难者拉希德身亡前据信试图对抗枪手，英勇行为将在原生国家获表扬。

清真寺恐攻案罹难者包括来自世界各地的移民，巴基斯坦外交部已证实有9名巴基斯坦公民死于15日的恐攻案。巴国总理伊姆兰汗（Imran Khan）今天表示，将表扬公民拉希德（Naeem Rashid）的勇气。

恐攻过程的影像纪录显示，当清真寺信众四处奔逃时，有名男子接近枪手，但遭击毙。这名男子据信即是拉希德。

虽然这名男子的面容在影像中并不清晰，且他的身分尚未经最终确认，伊姆兰汗已在推特（Twitter）上发布贴文指出：「巴基斯坦以拉希德为荣。他在试图对抗白人至上主义恐怖分子时殉道了。他的勇气将受国家奖章表扬。」

拉希德的儿子也死于基督城清真寺恐攻。拉希德的哥哥阿兰（Khurshid Alam）告诉法新社，他以自己的弟弟为荣。

巴基斯坦官员证实，恐攻案28岁澳洲籍凶嫌塔伦（Brenton Harrison Tarrant）曾在去年10月造访巴国风景优美的北部地区，待了超过一周。

一位曾见过塔伦的旅社老板胡笙（Syed Israr Hussain）表示，他对塔伦的印象是「正派、安静」。

胡笙对塔伦印象特别深刻，因为塔伦曾与他分享，自己如何被所见所闻感动：「塔伦曾听闻许多关于巴基斯坦的负面资讯，但他发现，一切正好相反。」

胡笙对塔伦成为纽西兰清真寺屠杀案凶嫌感到「震惊」。

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