母亲妻子都落难先救谁 印尼海啸男上演虐心抉择

此内容发布于2018年12月25日 上午7:05

（法新社印尼南楠榜25日电） 先救妈妈，还是老婆？这项艰难抉择在印尼这场惨烈大海啸真实上演。印尼人阿霍克在事发一瞬间被迫做出没人想要做出的决定，拯救老婆，还是70岁老母亲和1岁儿子的命。

46岁的阿霍克（Udin Ahok）住在苏门答腊岛（Sumatra）沿岸的维穆利村（Way Muli），22日当晚，他才刚去睡觉，突然之间，一道水墙冲进家里。

惊慌失措的阿霍克急忙找寻已睡着的母亲和儿子，接着他看见妻子快要在涨高的水中灭顶。他过去将妻子拉到安全处，两人躲过浩劫。印尼22日因火山爆发引发海啸，夺走逾400条人命。

阿霍克的母亲和儿子后来在一堆堆瓦砾堆中被发现，不幸丧命。

阿霍克在避难所流下泪说：「我没有时间救我妈妈和儿子，我很悔恨。只希望他们能受到上帝照顾。」

维穆利村怀孕6个月的孕妇苏莉斯提瓦提（Sulistiwati）遭大水冲倒，被邻居救起。

苏莉斯提瓦提说：「很幸运地，他看到我，并把我从海浪中拉起来。我们和其他人一起跑往高处。当时眼前一片漆黑，我不知道自己怀孕还能跑那么快。我很害怕，我们等了好几个小时，直到水消退。」

住在爪哇岛的沙基（Saki）站在一片瓦砾堆中，这里原本是桑柏查亚村（Sumber Jaya），沙基大叹不知如何让生活重回轨道。

60岁的沙基说：「我没办法重建，一切都没了，我的衣物、钱财。我在家里放了1900万印尼盾（约新台币4万元）。」沙基什么都没了，只剩一顶白色穆斯林圆帽、一件T恤和一件纱笼。

桑柏查亚村另名居民62岁的伊斯梅尔（Ismail）回忆：「海啸来袭时，突然就没电了。我听见像是飞机飞过的巨大声响。」

他说：「我拿手电筒照向大海，接着看见海浪。我赶紧奔向山丘上的森林。」

住在苏门答腊岛的45岁纳索哈（Nasoha）说：「我的脸颊、手臂和耳朵都有伤。」

他说：「但我很感激，我们都还活着。」（译者：蔡佳伶/核稿：陈昱婷）

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