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此内容发布于2018年3月16日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月16日 -00:20

（法新伦敦15日电） 英国和其盟友今天就前俄罗斯双面间谍的神经毒剂攻击案直接谴责莫斯科当局，同时华府也因俄国据称涉入美国大选，宣布对俄祭出制裁，外交紧张情势再升温。

英、美、法、德等国领袖表示，在英国城市索尔兹伯里（Salisbury）使用前苏联设计的军用神经毒剂诺维乔克（Novichok），「没有其他貌似合理的解释」。

他们在联合声明中要求莫斯科当局「回应所有（与攻击案相关的）问题」，并说攻击举动等同「违反国际法」。

前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）在2010年间谍交换后移居英国。3月4日，他带着前来英格兰西南部威尔特郡（Wiltshire）城市索尔兹伯里拜访的女儿尤莉亚（Yulia Skripal）外出午餐。

两人后被发现失去意识，倒在购物中心外大街的长椅上，经送医性命垂危，但状况稳定。调查发现，这对父女遭前苏联设计的神经毒剂诺维乔克刺杀未遂。

伦敦「每日电讯报」（Daily Telegraph）报导，情报局相信，攻击用的毒剂在尤莉亚离开莫斯科前就已被置入她的行李箱内。

英国首相梅伊（Theresa May）12日表示，这起攻击「很可能」与俄国有关，无论是直接涉案或者是因俄罗斯没有保管好这种神经毒剂。她要求俄国在13日午夜之前予以答覆。

不过俄国没有理会这个最后期限，因此梅伊昨天早上召开国家安全会议，并宣布驱逐23名俄国外交官，且中止所有计划中的双边高层交流，包括内阁首长或王室成员都将不出席今年俄国主办的世界杯足球赛。

梅伊还警告会采取更多措施，提到美国为首的北大西洋公约组织（NATO）以及联合国安理会（UN Security Council）都已讨论攻击事件，此事预计也将排入下周欧洲联盟峰会议程。

梅伊今天造访索尔兹伯里时表示，传递「团结」的回应很重要。她说：「这件事发生在英国，但也可能发生在任何地方。我们采取团结的立场来对抗。」

北约昨天发布联合声明谴责攻击事件，秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，这起事件必然会有「后果」。

他说英国没有援引北约第5条共同防御条款，且对英国「符合比例」的回应表示支持。史托腾柏格指出，攻击事件是在俄国「鲁莽行为模式的背景」下发生。

俄国持续否认涉案。这是二战之后，神经毒剂首度在欧洲用于攻击。

俄国准备在18日举行总统大选，总统蒲亭（Vladimir Putin）估计会轻松踏上他的第4任期。

与此同时，华府今天也宣布对俄国实施制裁，对象包括俄国情报机构在内的5个机构和19名人士皆遭制裁。俄国被控企图影响2016年美国大选，同时涉入两起网路攻击行动。

英、美、法、德等国领袖要求俄国向禁止化学武器组织（OPCW）「完整公开」他们的神经毒剂诺维乔克计画，但俄国副外交部长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）说，从来没有这种计画。

俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）先前表示，克里姆林宫已准备要跟英方合作，但他同时抱怨英方拒绝俄方所提取得神经毒剂样本的要求。

拉夫罗夫坚称「俄国无罪」，还说俄国将「很快」以驱逐英国外交官来作为回应。（译者：梁元龄/核稿：陈昱婷）

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