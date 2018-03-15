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此内容发布于2018年3月16日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月16日 -00:20

（法新伦敦15日电） 英国和其盟友今天就前俄罗斯双面间谍的神经毒剂攻击案直接谴责莫斯科当局。

英、美、法、德等国领袖表示，在英国城市索尔兹伯里（Salisbury）使用前苏联设计的军用神经毒剂诺维乔克（Novichok），「没有其他貌似合理的解释」。

他们在联合声明中要求莫斯科当局「回应所有（与攻击案相关的）问题」，并说攻击举动等同「违反国际法」。

前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）在2010年间谍交换后移居英国。3月4日，他带着前来英格兰西南部威尔特郡（Wiltshire）城市索尔兹伯里拜访的女儿尤莉亚（Yulia Skripal）遭人用前苏联设计的神经毒剂诺维乔克刺杀未遂。

伦敦「每日电讯报」（Daily Telegraph）报导，情报局相信，攻击用的毒剂在尤莉亚离开莫斯科前就已被置入她的行李箱内。

英国首相梅伊（Theresa May）今天造访索尔兹伯里时表示，传递「团结」的回应很重要。她说：「这件事发生在英国，但也可能发生在任何地方。我们采取团结的立场来对抗。」

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