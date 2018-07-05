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此内容发布于2018年7月5日 下午10:35 最后更新 - 2018年7月5日 -22:35

（法新社东京6日电） 日本媒体报导，1995年在东京地铁发动致命沙林毒气攻击的奥姆真理教教主麻原彰晃，今天连同6名成员遭当局处决，他是第一位上绞刑架者。日本法务省未立即证实相关消息。

麻原彰晃与12名奥姆真理教成员因为发动这起造成13人死亡、数千人受伤的攻击事件，2004年遭判处死刑。

这起毒气攻击事件不但震惊全球，还引发日本当局展开大规模镇压行动。

麻原彰晃等人在1995年3月20日尖峰时段发动毒气攻击，瘫痪东京，当时受伤民众步履蹒跚地走出地下道，他们的双眼因受刺激而流泪不止、呼吸困难，也有人突然昏厥，口吐白沫，鲜血自鼻孔流出，这个繁忙的都市顿时宛如战区。

原名松本智津夫的麻原彰晃，于1955年出生在日本本岛西南方的九州。他于80年代改名，当时奥姆真理教正在扩张势力。

麻原彰晃患有先天性白内障，外界视他为具有超凡魅力的演说家。麻原彰晃以神秘主义自我包装，藉此吸引新血加入他于80年代创立的末日邪教。

奥姆真理教后已更名为Aleph，2000年正式宣布与麻原彰晃切断关系。

专家表示，麻原彰晃仍相当具影响力，若干教徒仍于冥想时摆放他的照片，并播放他的讲话录音。

日本放送协会（NHK）报导，今天被执行死刑的除了63岁的麻原彰晃外，还有48岁的井上嘉浩、68岁的早川纪代秀、55岁的中川智正、58岁的远藤诚一、53岁的土谷正实、54岁的新实智光等6人。

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