此内容发布于2019年6月5日 上午8:50

（法新社新德里5日电） 在今天世界环境日发表的一项严峻研究报告指出，笼罩在印度各城镇的有毒空气每年造成10万多名5岁以下儿童死亡。

印度始终未能解决环境问题，去年联合国的报告指出，全球15个污染最严重的城市中有14个在印度。

尽管有采取行动以解决全球污染问题的呼声发出，印度多数政治人物在上次大选仍回避这项议题。

「印度环境状况报告」（The State of Inida's Environment Report）发现，印度死亡总人数有12.5%的死因在空气污染，这个数字呈现出印度近数届政府在环保方面的暗淡纪录。

这项由印度科学暨环境中心（Centre for Science and Environment）完成的研究报告并发现，印度86%的水体都遭到严重污染。

报告另指出，印度再生能源的发展状况「太糟糕」。

截至上月为止，印度的电动车共28万辆，远低于2020年达到1500至1600万辆的目标。

报告另指出，2010年至2014年间，印度温室气体排放量增加超过20%，而印度的天然气与水力发电则是「一团糟」。

这份报告指出，印度天然气发电厂发电量占全部发电的24%，而水力发电只占了19%。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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