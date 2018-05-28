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此内容发布于2018年5月28日 下午7:50 最后更新 - 2018年5月28日 -19:50

（法新社布鲁塞尔28日电） 北大西洋公约组织（NATO）31日将与俄罗斯举行正式会谈，是自一名前克里姆林宫双面间谍遭神经毒剂攻击以来首次，北约试图反制俄罗斯日益严重的武断倾向。

俄罗斯2014年兼并克里米亚加上前间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）父女前阵子在英国索尔兹伯里市（Salisbury）遭暗杀未遂，导致北约与俄罗斯近年来的紧张关系升高到冷战以来最高点。

毒谍案是自二次世界大战以来首次有神经毒剂在欧洲使用，北约3月对此强烈批评俄罗斯，并驱逐7名俄罗斯外交官，配合国际一同因应。

北约官员说：「北约－俄罗斯理事会（NATO-Russia Council）会议将在2018年5月31日举行。这是北约双管齐下制衡俄罗斯的一环，透过加强防御以及与俄罗斯进行有意义的对话并行。」

这是过去两年来第7场北约－俄罗斯理事会，将在北约设于布鲁塞尔的全新总部举行，讨论议题预计将涵盖乌克兰持续不断的冲突。乌克兰东部局势动荡不安，俄罗斯遭控支持当地的亲俄分离主义分子。

会议预计也将讨论到军事演习透明度。北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在去年10月的上次会议中说，北约先前已就俄罗斯引发争议的「西方」（Zapad）演习挑战俄罗斯。这场军演令波兰与波罗的海国家感到不安。

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