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此内容发布于2018年3月15日 上午3:05 最后更新 - 2018年3月15日 -03:05

（法新社伦敦15日电） 多名分析家认为，英国首相梅伊决定驱逐23名俄罗斯外交官并中止与俄方高层交流，实属「很弱的」回应，不太可能令俄国发愁，但这让英国可以在未来采取进一步报复措施。

前俄国间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉雅（Yulia Skripal）4日在英国遭神经毒剂攻击后，英国政府表示俄国该为此案「负责」。

梅伊（Theresa May）昨天宣布，据信是秘密情报官员的23名俄国外交官须在一周内离境，不过她也表示，不希望全面断绝英俄关系。英国也中止所有计划中的高层交流，包括取消对俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）的邀访。

梅伊誓言打击涉嫌「敌对国家活动」的俄国人，包括冻结他们在英国的资产，并在入境时拘留。此外，英国王室成员和内阁大臣都不会出席今年在俄国举行的世界杯足球赛。

英国国防智库皇家三军研究所（RUSI）国际研究主任艾尔（Jonathan Eyal）表示，英国回应的强度「似乎远低于最初预期」。

他指出，鉴于梅伊未选择驱逐俄国驻英大使，也没全面断绝关系，这次回应应视为英国对抗俄国的「第一步」。

艾尔还说：「因此首相在许多方面都为将来的对抗保留一些弹药，以备不时之需。」他也表示，这波有限度的举措，暗示梅伊亟欲「与俄方在未来有某种程度的合作」。

伦敦国王学院（King's College London）俄罗斯研究所主任葛林（Sam Greene）指出，驱逐外交官是「预想得到的」反应，俄国可能也会如法炮制。

他告诉法新社：「这涉及人数很多的外交官，但在这次事件中，人数的重要性没那么大。」「就我个人分析，我们尚未看到有什么会导致克里姆林宫改变政策立场。」

葛林也认为，俄国不太可能因此在总统大选前做出一些让步或合作，「我甚至都很怀疑这种情况会在大选后发生」。

伦敦智库皇家国际事务研究所（The Royal Institute of International Affairs）的研究人布尔格（Mathieu Boulegue）也认为，英方的回应「很弱」。

布尔格还说，让英格兰足球队退出今夏在俄国的世足赛，或即刻对俄国寡头统治集团成员实施经济制裁，力道还比较强。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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