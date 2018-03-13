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此内容发布于2018年3月13日 上午1:35 最后更新 - 2018年3月13日 -01:35

（法新社渥太华12日电） 比利时国王夫妇前往加拿大国是访问，但在首都渥太华的一场官方欢迎仪式上，却意外出现一面黑、红、黄横条纹的德国国旗；比利时国旗是由黑、黄、红垂直条纹组成。

加拿大广播公司新闻网（CBC News）报导，这面由黑、红和黄色横条纹组成的德国国旗和加拿大国旗被绑在一棵树上，这棵树位于加拿大总督帕耶特（Julie Payette）的官邸外头。

其实比利时的国旗是由黑、黄和红色垂直条纹所组成。

两面绑在树上的国旗本是为彰显已故比利时王后法比奥拉（Queen Fabiola），在1977年比利时王室前一次出访加拿大时所种的树。这次访问加拿大的比利时国王菲力普（King Philippe）和王后玛蒂尔德（Mathilde），也会在那棵树附近种下一棵树苗。

加拿大总督帕耶特的发言人表示：「当我们在总督官邸丽都堂（Rideau Hall）的庭园地上准备植树仪式时，我们注意到用以辨识王后法比奥拉1977年所种之树的一面小国旗弄错了。」

「我们在比利时国王夫妇抵达植树仪式之前立即纠正这项错误。」

国王菲力普和王后玛蒂尔德在加拿大进行国是访问，将访问到17日，期间预计会在渥太华、多伦多和蒙特娄等地停留。（译者：陈彦钧/核稿：陈亦伟）

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