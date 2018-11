下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月23日 下午11:05 最后更新 - 2018年11月23日 -23:05

(法新社布鲁塞尔23日电) 被控未依法定要件执行安乐死的3名医生,将在比利时面临刑事审判。这是比利时2002年将安乐死除罪化以来,第一例此类案件。

律师艾瑞曼(Jacqueline Herremans)今天向比利时媒体证实这项消息。她说:「这是法院首次要审判涉及此类议题的案件。」

身兼比利时有权尊严死去协会(Belgian Association for the Right to Die with Dignity)主席的艾瑞曼还说:「曾经有涉及医生的法律案例,但总是在上法院之前就被撤销。」

比利时这起案件,源起于一名38岁自闭症妇人在2010年被医师安乐死。妇人的妹妹指控医师未予病人数年的精神治疗,就仓促决定执行。据比利时媒体报导,被安乐死的妇人,仅被诊断罹患自闭症后2个月就被安乐死。

比利时规定,在病患罹患不治之症且「不断地、全然地、自愿地」要求,才能执行安乐死。

本月初曾发生荷兰一名医生替失智症老妇实施安乐死遭起诉,这也是自荷兰2002年安乐死合法化以来第一例起诉医师案件。

比利时和荷兰是世界上最早安乐死合法化的国家,但只能在非常严谨的情况下由医生执行。(译者:陈昱婷/核稿:陈亦伟)

