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此内容发布于2018年11月21日 下午10:05 最后更新 - 2018年11月21日 -22:05

（法新社罗马21日电） 专家今天表示，义大利世界知名景点比萨斜塔（Leaning Tower of Pisa）经数年抢救工程后，现在不只稳固，还比之前更挺直。

负责监看比萨斜塔修复过程的监督小组在声明中表示，经过17年观察，「比萨斜塔现在稳固，而且非常缓慢地减少倾斜」。

义大利媒体报导，比萨大学（Pisa University）工程教授史奎利亚（Nunziante Squeglia）表示，楼高约57公尺的名胜古迹比萨斜塔再拉直4公分。

归化义大利的波兰裔工程师杰米欧柯斯基（Michele Jamiolkowski）居中协调的国际委员会，在1993年至2001年拯救比萨斜塔，而所谓的监督小组是在之后成立。

先前因与垂直线相较倾斜4.5公尺，比萨斜塔自1990年1月起，基于安全疑虑对外关闭11年，关闭后经过修复，到了2001年拉直近45公分，如今又拉直4公分。

这座中世纪高塔是当时海权强国比萨共和国（Repubblica di Pisa）的权力象徵。比萨斜塔自1173年开始兴建以来，便年复一年地倾斜。

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