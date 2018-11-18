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此内容发布于2018年11月19日 上午12:50 最后更新 - 2018年11月19日 -00:50

（法新社海牙18日电） 2012年在荷兰鹿特丹「艺廊」博物馆（Kunsthal）失窃的毕卡索名画「小丑头」据传在罗马尼亚现踪，不过误以为发现这幅名作的荷兰作家稍后说，自己成了「宣传噱头」的受害者。

检方在声明中说，「价值粗估达80万欧元（91万3440美元）的毕卡索名画昨天晚间在土尔彻县（Tulcea）现踪，反组织犯罪检察官正在调查相关情事」，还说专家正在鉴定画作真伪。

检方说，两名荷兰公民带着画作来到荷兰驻布加勒斯特（Bucharest）大使馆，说他们在罗马尼亚东南部的土尔彻县发现它的踪迹。

曾根据这起名画窃盗案撰写小说的罗马尼亚裔荷兰作家费蒂古（Mira Feticu）约在10天前接获一封以罗马尼亚文撰写的匿名信，指引画作藏匿地点。费蒂古和荷兰记者魏斯特曼（Frank Westerman）依照信中指示，在罗马尼亚东部一处丛林挖出一幅用塑胶袋包裹的画作。

然而，费蒂古今天晚间却对荷兰广播基金会（NOS）说，她成了比利时安特卫普（Antwerp）两名导演宣传噱头的受害者。

费蒂古说，她接到这两名比利时导演的电邮，说这封信是「真实副本」（True Copy）计画的一环，以向荷兰画家兼赝品制作者扬森（Geert Jan Jansen）致敬。在扬森于1994年落网前，欧洲和其他地区的艺术收藏品充斥出自他手的赝品。

当年失窃的7幅画作包括毕卡索（Pablo Picasso）的「小丑头」（Tete d'Arlequin）、马蒂斯（Henri Matisse）的「穿着白黄衣裳阅读的女子」（La Liseuse en Blanc et Jaune）、莫内（Claude Monet）的「伦敦滑铁卢桥」（Waterloo Bridge, London）及「伦敦查宁阁桥」（Charing Cross Bridge, London），价值连城，荷兰媒体将这桩艺术界最戏剧化的名画窃盗案之一，称作「世纪窃案」。

此外，当年不翼而飞的画作还有高更（Paul Gauguin）的「敞开窗前的女孩」（Femme Devant une Fenetre Ouverte）、迪汉（Meyer de Haan）的「自画像」（Autoportrait）及佛洛伊德（Lucian Freud）的「闭着双眼的女人」（Woman with Eyes Closed）。

尽管窃走名画的罗马尼亚籍雅贼和其同伙在2013年遭定罪，这些画作依然不见踪影，罗马尼亚专家认为，为了湮灭证据，至少3幅作品已被烧毁。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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