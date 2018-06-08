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此内容发布于2018年6月8日 上午11:50 最后更新 - 2018年6月8日 -11:50

（法新社法国尼斯8日电） 美国摄影家邓肯昨天在法国辞世，享寿102岁。他因拍摄残酷的战争照片而享誉全球，也为艺术大师毕卡索拍过一些最知名的照片。

邓肯（David Douglas Duncan）自1960年代起就一直住在法国蔚蓝海岸（French Riviera），在坎城（Cannes）郊外的卡斯特拉哈斯（Castellaras）拥有一栋房子。

法国昂蒂布（Antibes）毕卡索博物馆馆长安德拉尔（Jean-Louis Andral）表示，邓肯住进法国南部格拉斯镇（Grasse）一家医院，「他因肺炎引起的并发症过世，至亲环侍在侧」。

邓肯在1996年将所有档案捐赠给德州大学奥斯汀分校（University of Texas at Austin）。校方指出，邓肯在1930年代以自由工作者身分展开职业生涯，往来于南、北美洲各地。

他在二次大战期间加入陆战队作战。韩战期间，他首度接获「生活」（Life）杂志指派摄影任务，此后就以军人为重点，为这家杂志拍照。

这段经历影响他接下来的生涯。

他为1951年出版的摄影集《这是战争》（This is War，暂译）撰写序文时指出：「要了解他们（照片主角）的故事，就须仔细观赏每一页的照片，就像你会阅读小说的每页内文。」

邓肯也和毕卡索（Pablo Ruiz Picasso）熟识，获得罕有的机会，在这位西班牙艺术大师的住处和工作室拍下他轻松爱玩的一面；其中最具代表性的照片之一就是毕卡索在自家厨房把一条鱼吃得干干净净，只剩骨头。

安德拉尔表示：「他（邓肯）在1956年遇见毕卡索，就一直维持莫逆之交，直到1973年后者去世；邓肯和毕卡索遗孀贾桂琳（Jacqueline）、女儿凯萨琳（Catherine）也成为好友。」

不过让邓肯成名的是战争照片作品，自然未经加工的肖像捕捉到韩战和越战士兵的悲惨命运。（译者：陈宜君/核稿：张佑之）

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