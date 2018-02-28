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此内容发布于2018年2月28日 下午8:35 最后更新 - 2018年2月28日 -20:35

（法新社伦敦28日电） 西班牙巨匠毕卡索一幅描绘他的谬思女神沃特、背后出现新情人玛尔（Dora Maar）影子的画作，今天在英国伦敦拍卖会以4980万英镑（约新台币20亿元）落槌，创下欧洲画作拍卖纪录。

毕卡索（Pablo Picasso）1937年创作「戴贝雷帽、穿格子裙的女子（玛莉・德雷莎・沃特）」（Femme au Beret et a la Robe Quadrillee (Marie-Therese Walter)）画作，在苏富比（Sotheby's）「印象派与现代艺术晚间拍卖」落槌价高于原先预期的3600万英镑。

苏富比表示，这是油画首次出现在国际艺术拍卖市场，成为苏富比今年第一场大型拍卖。

画作卖家和买家身分并未公布。

苏富比印象派与现代艺术部主任麦凯（James Mackie）上周告诉法新社说：「这是一幅非常重要的博物馆等级画作。」

他进一步表示：「它来自毕卡索职涯的关键时期1937年，与另一幅伟大画作『格尔尼卡』（Guernica）同期。」「格尔尼卡」描绘纳粹于西班牙内战时期，轰炸巴斯克市（Basque）的恐怖景况。（译者：叶俐纬/核稿：林憬屏）

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