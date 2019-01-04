民主党众议员粗话问候 川普：羞辱了自己和家人

此内容发布于2019年1月4日 下午10:35

（法新社华盛顿4日电） 美国民主党籍联邦众议员特莱布昨天宣誓就职后，扬言要弹劾总统川普，还用「混蛋」一词形容他。川普今天回应说，特莱布使用这样的措词是羞辱了自己和家人。

特莱布（Rashida Tlaib）是首位入主国会的巴勒斯坦裔美国人，昨天在宣誓就职数小时后的活动中告诉支持群众：「我们会进入国会，我们将弹劾这个混蛋（motherf***er）。」

群众报以热烈欢呼，特莱布还拥抱支持者。

特莱布也在「底特律自由报」（Detroit Free Press）昨天刊登的一篇合着专栏文章中写道：「弹劾程序的时机就是现在。」

支持弹劾的民主党人认为，川普开除时任联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey），不仅妨碍司法公正，且竞选总统期间，川普私人律师支付封口费给至少两名女性，违反了竞选财务法规。

但民主党籍的新任众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）被问到是否会出现弹劾一事轻描淡写带过，她说道：「这并不是我在酝酿的事情。」

川普今天在推特（Twitter）发文说：「大家要如何弹劾一位赢得这场或许是历来最伟大选举的总统？」，他还说民主党人只会想到弹劾，「因为他们知道自己2020年不会胜选」。

川普被媒体问到特莱布的批评言论，川普回应说「很可耻」且「对于美国非常不尊重」。

他还表示：「我认为她羞辱了自己，我也认为她使用这样的措词是羞辱了自己家人。」（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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