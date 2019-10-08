此内容发布于2019年10月9日 上午12:50

（法新社华盛顿8日电） 根据今天公布的一项民调显示，争取美国民主党总统提名的联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）支持率首度超越长期以来声势最夯的前副总统拜登（Joe Biden）。

民主党党内初选选情5月以来日趋紧绷，拜登民调数字下滑，华伦支持度则上扬。

根据真清晰政治网站（RealClearPolitics.com）的平均民调显示，华伦支持率26.6%，拜登26.4%。从众多参选人中脱颖而出者，2020年大选将代表民主党对决现任总统川普。

来自麻萨诸塞州、70岁进步派的华伦，夏天期间打出一场稳健选战；76岁中间派拜登的选情则因健康问题和失言备受打击。

拜登近几周也陷入川普弹劾调查的风暴中。川普因施压乌克兰，向乌国政府打听不利于拜登父子的消息，而遭联邦众议院民主党人弹劾调查。

华伦办公室上周表示，今年第3季募得2460万美元，轻松击败拜登，与联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）分庭抗礼。

华伦竞选团队表示，今年7月至9月这季捐款来自94万3000笔捐款，平均每笔捐款金额为26美元（约新台币800元）。

华伦以不接受企业捐款或向有钱人举行闭门捐款活动为傲。

拜登第3季募得1520万美元，桑德斯募得2530万美元拔得头筹，而桑德斯在这项民调以14.6%支持率位居第3。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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