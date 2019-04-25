此内容发布于2019年4月25日 上午10:35

（法新社华盛顿25日电） 争取民主党提名逐鹿白宫的众多战将将再添一人，美国前副总统拜登今天宣布，将参与美国2020年总统大选。民主党此次参选大爆炸，已有约20人表态，拜登目前民调领先群雄。

拜登（Joe Biden）在附上3分半影片的推文中说，美国现任总统川普「根本性改变了这个国家的特质」，他无法袖手旁观。

他表示：「这个国家的核心价值、我们在世界的地位、我们的民主…，所有造就美国的一切，都面临威胁。」

他说：「这就是为何我在今天宣布投入美国总统大选。」

拜登1942年出生于美国宾州史克兰顿（Scranton），小时候有口吃。现年76岁的他是民主党这场初选最具政治经验和名气的参选人，即使在华府政坛打滚了近半世纪，仍丝毫不减对劳工阶层的吸引力。

被美国选民视为令人感到安心的拜登，这次在党内将面临激战，民主党目前已有约20人正式宣布参选。

但拜登近来因热情过度的碰触风格引发争议，尤其对女性，可能伤害他自认恐是最后一次投入的初选战役。

拜登曾担任美国前总统欧巴马副手8年，在正式表态前，他在针对民主党选民进行的多数民调中就领先群雄。

真清晰政治网站（RealClearPolitics）民调指出，拜登拿下29.3%支持率居首，紧追在后的是支持率23%的无党派参议员桑德斯（Bernie Sanders）。

但此次民主党参选大爆炸，3度参选的拜登面临空前竞争。他过去在1988年和2008年角逐初选都失利。而在长子波伊（Beau）罹癌病逝后，拜登退出2016年总统大选。

在迟未宣布参选数月后，拜登的大幅领先遭削弱，年轻面孔逐渐站稳脚步，包括印第安纳州南本德市男同志市长布塔朱吉（Pete Buttigieg），年仅37岁的布塔朱吉年纪不到拜登的一半。

拜登目前支持度领先众人，主因是他大半辈子的从政经验和知名度。拜登在年仅29岁时就选上美国参议员。

但现在只是这场激烈厮杀初选的初期，领先地位绝非出线保证。

美国维吉尼亚大学政治中心专家康迪克（Kyle Kondik）表示：「关键在于，拜登当前的支持率是地板或是天花板。如果是地板，他将声势坚强；但若是天花板，他的选情可能很快就会溃散。」

拜登宣布问鼎白宫后，欧巴马随即称赞拜登，但尚未表态支持。（译者：蔡佳伶/核稿：刘学源）

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