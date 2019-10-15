（法新社俄亥俄州韦斯特维尔15日电） 12位民主党人今天在爆棚的总统辩论会中一较高下，不过各界焦点都集中在总统川普弹劾调查案上。这场乌克兰电话门引发的危机，已将川普头号政敌拜登拖下水。

法新社报导，这场辩论会中，声望最高的前副总统拜登（Joe Biden）、联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）、联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）是否会拉大领先优势？还是会看到第2线参选人为了脱颖而出而卯足全力挑战3位领头羊？

这一刻非同小可。近几个星期来，华府弹劾调查是美国政坛唯一话题，冷落了争取民主党总统候选资格的各个参选人，而今天的辩论或许是他们争取党内提名，于2020大选挑战川普的关键一役。

川普7月25日与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通话时，施压对方调查拜登，涉不实指控拜登在乌克兰伸出黑手以保护次子韩特（Hunter）。这起电话门搅乱大选，更让拜登成为各方关注焦点。

今天在俄亥俄州奥特本大学（Otterbein University）登场的3小时辩论会焦点人物有二，一是力求维持领先地位的拜登，二是进步派的华伦。华伦是民主党党内初选中，唯一声望持续上扬、威胁拜登领先地位的参选人。两人预料都将成为其他参选人的箭靶。

另一焦点人物则是自由派的桑德斯。两周前他因轻微心脏病发作而暂停竞选，他今天最大的压力是要如何展现出他硬朗刚毅的一面。

其他站在辩论舞台的参选人，还包括印第安纳州南本德市（South Bend）市长布塔朱吉（Pete Buttigieg ）、联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）、联邦参议员布克（Cory Booker）、联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）、前联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）、台裔企业家杨安泽（Andrew Yang）、欧巴马政府内阁成员卡斯楚（Julian Castro）、联邦众议员加巴德（Tulsi Gabbard ）和身价亿万的环保人士思特尔（Tom Steyer）。（译者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram