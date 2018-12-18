民主党拒拨经费盖美墨围墙 美政府可能断炊

此内容发布于2018年12月18日 下午6:35

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普要求国会提拨经费兴建美国与墨西哥边界围墙，在民主党人拒绝提供他们所称的「非法基金」后，部分联邦政府部门今天面临停摆的可能性。

川普好几天都坚称，他需要50亿美元（约新台币1534亿元）兴建具争议性的美墨边界围墙，还说如果他的愿望没有实现，21日午夜过后部分政府运作立即停摆，他会为此感到「光荣」。

他的立场在今天早上似乎松动了，白宫表明不希望政府关门，探寻透过「其他方法」取得资金，包括让国会重新整合尚未花掉的10亿美元经费，让川普得以用在移民政策上。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）说：「总统要求他的每一个内阁部长，寻找让资金用在保护边界的办法。」

联邦众议院少数党领袖裴洛西（Nancy Pelosi）与联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）拒绝接受这项提议，表示拟议中的法案规划了16亿美元的边界安全经费，已经足够。

民主党人明年1月3日掌控众院时，裴洛西可能是下任议长。她告诉记者：「领导人舒默与我说过，我们不能接受他们的提议，拨出10亿美元的非法基金给总统，施行他错得离谱的移民政策，因此这件事不会发生。」

这个僵局令数以千计的联邦职员不知所措，不知道在耶诞节前一周，他们是否会领不到薪水返乡。

短期的延长预算计画，虽无法解决围墙问题，却可让经费维持在现有水准，成为最可能突破僵局的办法。

如果共和党与民主党国会议员未能在21日午夜前就经费方案达成共识，政府部分部门将关闭，部分联邦运作将瘫痪。

目前很难预见哪些层面将确切受到冲击。约75%的政府部门已经获得经费可运作到2019年9月。

不过，还有1/4的政府运作需要经费协议，因此可能面临断炊问题，包括司法部与国土安全部。

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