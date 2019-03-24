此内容发布于2019年3月24日 下午9:35

（法新社华盛顿24日电） 「通俄门」报告已经出炉，但民主党重量级人士今天强调报告未洗清川普罪责，因此现在最「急迫」的就是公布完整报告。

根据司法部长巴尔（Bill Barr）提供的摘要，特别检察官穆勒（Robert Mueller）调查报告未发现川普竞选团队勾结俄罗斯干预2016年美国大选情事；川普随即表示报告还他清白。

对亟欲在2020年拉下川普的民主党而言，报告做出这种结论，无疑是让他们借题发挥的武器杀伤力大减。

但因穆勒报告不愿判定川普是否妨害司法，联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）和联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）拉高分贝，要求公布完整报告。

裴洛西和舒默联合发布声明指出：「特别检察官穆勒的报告并未免除总统重大如妨害司法这样的罪名，彰显公布完整报告与秘而不宣的文件有多大的急迫性。」

裴洛西和舒默说，巴尔数月前才获川普提名，在调查过程中「并非立场中立的观察者」，他的摘要也不是穆勒报告的客观判断。

裴洛西和舒默还说，川普宣称报告完全还他清白，因为报告洗清了他通俄的罪名，但这种说词「恰恰抵触穆勒的说法，毫无可信度」。

穆勒报告未直接揭露川普违法情事，似乎让国会民主党人相当受伤，包括宣布角逐2020年总统大选的克罗布查（Amy Klobuchar）、华伦（Elizabeth Warren）和布克（Cory Booker）在内，多位议员在推特放炮，表示只由一位川普的盟友来发布摘要根本不够。

已宣布参选的自由派参议员桑德斯（Bernie Sanders）表示：「我不要穆勒报告的摘要，我想要的是该死的完整报告。」

还有民主党人要求巴尔和穆勒到国会作证。

众议院司法委员会（Judiciary Committee）主席纳德勒（Jerry Nadler）表示：「特别检察官穆勒显然没有明确免除总统罪责，我们必须从司法部长巴尔那里听到他的决策，而且要看到所有隐藏的证据，让美国人了解所有事实。」

纳德勒说，司法委员会将要求巴尔「在不久的将来」作证。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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