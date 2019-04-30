此内容发布于2019年4月30日 下午10:20

（法新社华盛顿30日电） 美国有线电视新闻网（CNN）今天公布民调显示，前美国副总统拜登在参选人数爆棚的民主党2020年总统提名战中遥遥领先。

美国有线电视新闻网民调巩固拜登（Joe Biden）参选地位，他获得39%的民主党或亲民主党选民支持，在20名参选人中脱颖而出，连位居第2的自由派联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）都以15%支持度望尘莫及。

女力代表的进步派联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）、印第安纳州南本德（South Bend）年轻市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）及前德州联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）则分别有8%、7%及6%支持度。

但民调也暗示，到明年2月开始的各州初选前，美国民众仍有漫长时间下定决心。仅36%表示，绝对会力挺现在支持的参选人，而另64%则说可能会改变主意。

独立机构SSRS的这份民调共访问1007人，并在拜登上周正式宣布参选后几天进行，显示这名前副总统的支持度较3月上升11个百分点。

拜登2009年至2017年，曾任前总统欧巴马的副总统，他在今天发布的新竞选影片中，形容自己为「拜登-欧巴马民主党人」，进一步拉近自己和前老板的关系。

欧巴马尚未对民主党2020年初选发表意见，而拜登坚持私下要求欧巴马「别公开支持」他。

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