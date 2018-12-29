民主刚果军阀凶残 绑架囚禁妇女当性奴

此内容发布于2018年12月29日 上午11:05

（法新社纽约联合国总部29日电） 根据联合国一份机密报告，联合国专家指控刚果民主共和国南基伍省有桩骇人听闻的集体强暴案，当地军阀是主犯，受害妇女被拘禁在洞穴里犹如性奴隶。

刚果事务专家小组在一份递交给联合国安理会的报告中指出，民主刚果即将于周日举行大选，当地整体情势可说「一触即发」。

本月稍早前递交给安理会的此61页报告说：「虽然即将到来的大选仍引发安全顾虑，但专家小组尚未发现武装分子直接介入选举过程的证据。」

根据访问受害者、证人、地方官员与其他消息来源后，专家认定名为拉伊亚姆汤姆博基（Raia Mutomboki）的派阀，9月间集体强暴17个妇女，并让她们遭受酷刑与性奴役。

报告指出：「专家小组的结论是，盘据沙本达地区（Shabunda）派阀拉伊亚姆汤姆博基的领导人柯科迪柯科（Masudi Alimasi Kokodikoko），是今年9月间至少17个妇女惨遭集体强暴的主犯。」

报告说，这个武装团体于9月8日至9日期间，入侵南基伍省（South Kivu）鲁比拉（Lubila）地区的村庄，绑架了年龄介于15至70岁的那些妇女。

报告指出，那批妇女被囚禁在森林内「大石洞穴」，4天内不断被拉伊亚姆汤姆博基的武装分子蹂躏。（译者：曹宇帆／核稿：刘学源）

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