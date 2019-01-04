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民主刚果将公布大选结果 国际吁尊重选民意愿

（法新社金夏沙4日电） 民主刚果重要总统大选结果预定6日公布，欧盟与非盟今天施加压力，吁当局尊重选民意愿。

刚果民主共和国（简称民主刚果）局势动荡不安，恶名昭彰，预定6日公布大选初步结果，但外界预期选举监督单位将延后公布，此举恐加剧紧张局势。

欧洲联盟表示：「刚果民主共和国正处于迈向民主过渡的历史性时刻。」欧盟呼吁当局「确保选举结果遵从刚果人民的选择」。

非洲联盟（AU）在听取一支80人选举观察团的负责人简报后，也提出类似诉求。非盟委员会主席马哈马特（Faki Mahamat）推文表示：「尊重选举结果至关重要。」

美国昨天呼吁民主刚果公布「精确」结果，并警告将对选举违规者祭出制裁。国务院说：「那些破坏民主进程、威胁民主刚果和平、安全与稳定、或贪腐获益者，可能会发现自己被美国列为不受欢迎人物，并成为美国金融体系拒绝往来户。」

联合国安全理事会闭门会议讨论这场大选，但在两小时会后未能就新闻声明达成共识。外交官说，包括非洲国家在内，若干国家表示，这样的举动过于仓促。

要求集会的法国驻联合国大使德拉特（Francois Delattre）说：「选举结果统计必须继续保持透明。」

民主刚果大选在延后3次后于去年12月30日登场，选民将选出现任总统卡比拉（Joseph Kabila）的继任者，他已在这个撒哈拉以南非洲最大国掌权近18年。

反对派阵营担心政府试图操弄选举结果，好让卡比拉中意的接班人、强硬派前内政部长夏达力（Emmanuel Ramazani Shadary）当选。

夏达力这次对上两位强劲反对派对手，分别是转战政界的前石油公司高层法尤卢（Martin Fayulu），以及民主刚果最大反对党社会民主进步党（UDPS）党魁齐塞克迪（Emmanuel Tshisekedi）。

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