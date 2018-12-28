民主刚果选举动荡 WHO：威胁伊波拉防治

此内容发布于2018年12月28日 下午8:05

（法新社日内瓦28日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天警告，刚果民主共和国东部动荡局势升温，扰乱遏制伊波拉疫情的努力，也威胁在对抗这致命病毒上取得的进展。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在声明中表示，伊波拉（Ebola）疫情袭击的贝尼（Beni）和布滕博（Butembo）地区安全局势自昨天早上开始恶化，民主刚果大选一再延后引爆抗议活动，疫苗接种和追踪潜在感染者的工作也因此复杂化。

伊波拉具高度传染性且可能致死，根据民主刚果卫生部，爆发最新一波疫情的贝尼地区，约有20名疑似感染者逃离临时收容中心。

事件发生前，由于当地动荡及伊波拉疫情，贝尼地区原定30日举行的大选再次延后。

谭德塞表示，世界卫生组织和伙伴持续因应北基伍（North Kivu）与伊图里（Ituri）两省的伊波拉疫情。

但他也说，「昨天我们在贝尼的团队无法执行重要的实地工作，包括疫苗接种、接触者追踪及潜在新病例通报追查」。

而在布滕博地区，「已对部分潜在病例通报进行调查，并将确诊病患转到治疗中心，但团队无法追踪接触者或进行疫苗接种」。

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