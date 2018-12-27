民主刚果驱逐大使报复制裁 欧盟谴责

此内容发布于2018年12月27日 下午8:20

（法新社布鲁塞尔27日电） 刚果民主共和国（简称民主刚果）30日举行总统大选前夕，欧洲联盟今天抨击民主刚果驱逐欧盟大使，指称此举「完全不合理」。

民主刚果外交部长奥基登杜（Leonard She Okitundu）稍早要求欧盟在48小时内让大使撤离民主刚果，藉此报复欧盟制裁民主刚果14名官员，其中包括总统卡比拉（Joseph Kabila）钦点的接班候选人━强硬派前内政部长夏达力（Emmanuel Ramazani Shadary）。

欧盟发言人告诉法新社，欧盟「对（民主刚果）这项决定很遗憾，此举完全不合理」。

他说：「在民主刚果非常具有挑战性的选举前夕，如此决定只会适得其反。」

民主刚果总统大选延期多次后，订于30日举行。不过民主刚果国家独立选举委员会（CENI）昨天以东部城市贝尼（Beni）和布滕博（Butembo）的伊波拉疫情扩大蔓延，以及西部城市扬比（Yumbi）爆发族群冲突为由，宣布这些地区的总统大选投票延至明年3月举行，惹来当地民众示威。贝尼和布滕博是反对卡比拉钦点总统候选人的重要票仓。

欧盟各国外交部长本月10日对14名民主刚果官员施以制裁，祭出旅行禁令并冻结资产，理由是「阻碍选举进程及违反人权」。

奥基登杜表示，民主刚果先前「耐心地」设法劝欧盟取消或暂停制裁，等到民主刚果选举过后再说。不过这些诉求并未成功，因此今天要求欧盟驻民主刚果大使欧夫瑞（Bart Ouvry）离境。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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