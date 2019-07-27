此内容发布于2019年7月27日 下午6:05

（法新社莫斯科27日电） 在当局阻止反对阵营候选人角逐市议会选举后，约3500人今天在莫斯科走上街头，要求举行公正地方选举，警方粗暴逮捕超过1000名抗议群众。

根据官方数字，约3500人参与今天的未获批准街头抗议。在现场的法新社记者回报，警方挥舞棍棒对付抗议群众，许多人遭警方粗暴逮捕。

俄罗斯媒体引述莫斯科警方表示，总共有1074人在首都市中心未获核准示威抗议期间，因各种不同犯行被捕。

首都莫斯科于一周前出现近年来最大规模示威抗议，当时约2万2000人上街游行，要求官方扭转裁定，容许反对运动人士角逐9月8日市议会选举。

其后调查人员已突袭多位失格候选人的住家和总部，高分贝批评克里姆林宫的着名异议人士纳瓦尼（Alexei Navalny）号召今天的最新示威抗议，他已被判处关押30天 。

在生活水准低落以及总统蒲亭（Vladimir Putin）施政满意度下滑的背景下，于今天示威抗议登场前数小时，其他主要反对阵营领袖和可能参选人就被捕。

独立监督团体OVD Info表示，被捕的示威抗议者蒙受不同伤势，包括鼻子和头部骨折等。

法新社记者表示，多批抗议群众于傍晚时分，试图封锁莫斯科市中心多条街道，但当局迅速部署大批警力，驱散抗议民众。

莫斯科市中心维安严密，警方封锁抗议民众打算集结的市政厅外头区域，迫使他们转进至周边巷道。抗议群众朝封锁现场的警察高喊「没有蒲亭的俄罗斯」、「蒲亭下台」、「这是我们的城市」、「可耻」、「我们要自由选举」等口号。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）形容未获核准示威抗议是「安全威胁」，并称「将会根据相关法令，确保维护秩序」。

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