（法新社德州艾尔帕索14日电） 陷入悲痛的美国德州艾尔帕索（El Paso）社区今晚齐聚一堂，在多为拉丁美洲裔的罹难者于本月稍早的枪击案丧命后，起身对抗夺走22条人命的仇恨氛围。

包括受害者家属在内，数以千计民众聚集在这个德州城市的棒球场参与追悼会，悼念4日在沃尔玛超市（Walmart）被21岁德州白人男子库鲁休斯（Patrick Crusius）击毙的逝者。

根据美国媒体发布的拘捕令，枪击案后被捕的凶嫌告诉警方，攻击目标是「墨西哥人」。

德州州长艾波特（Greg Abbott）在追悼会上说：「我们仍无法理解11天前袭击艾尔帕索的恶意，以及这股仇恨与种族歧视的严重程度。」但他誓言：「我们不会允许我们的心变得冷硬，也不会允许仇恨燎原。」

丧命的8人是墨西哥国民，而其他受害者则是土生土长的拉美裔美国人。

20几岁的情侣乔登．安琼铎（Jordan Anchondo）与安德烈．安琼铎（Andre Anchondo）为保护自己的孩子丧命。另一对罹难者则是老夫妇玛莉亚．佛罗雷斯（Maria Flores）及劳尔．佛罗雷斯（Raul Flores）。15岁少年罗德里格斯（Javier Rodriguez）及90岁的华瑞兹（Luis Juarez）也同样在列。

他们和其他罹难者在追悼会上被铭记，现场首先拨放了追念受害者的影片。

接着，艾尔帕索的罗马天主教主教赛驰（Mark Seitz）说，没有「错误及人为的差异会区分你我」。

墨西哥主管北美事务的外交部次长希德（Jesus Seade）表示，艾尔帕索的悲剧在反墨西哥人的「种族歧视」煽动言论基础上铸下，而墨国却「一直以来都是每个新来者的机缘之地」。

希德说，美国6000万拉美裔人口一直是「进步与多元的丰富来源」，但指出仇恨犯罪及白人民族主义组织从2017年开始上升。他说：「艾尔帕索的悲剧揭露我们身处迫切重要的时代，必须立即对此做出回应。」

美国总统川普的批评者曾指控他煽动这类仇恨，让枪手锁定这个坐落在美墨边界格兰河（Rio Grande）旁的城市。这里拥有68万人口，其中83%为拉美后裔。

这起枪击案发生前几小时，另一名枪手在俄亥俄州岱顿（Dayton）杀害9人，重新在美国激起枪枝管制的呼声，美国2017年有4万人命丧枪口下。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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